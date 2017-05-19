Принятие закона об ответственности за тонировку отложили на неопределенный срок

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прошедший первое чтение законопроект об ужесточении ответственности за тонировку стекол автомобиля отложен на неопределенный срок, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что работа над его принятием продолжится уже после назначения нового главы ГИБДД – предыдущий руководитель ведомства Виктор Нилов был отправлен в отставку распоряжением Владимира Путина. Кандидатура нового главы ведомства находится на согласовании.

Поправки к законопроекту предполагают не только увеличение штрафа до 1500 рублей, но и наказание в 5000 рублей за повторное нарушение. В данный момент наказания за повторное нарушение в России не существует – вместо этого инспекторы ГИБДД зачастую выписывают протокол о неподчинении законным требованиям сотрудника полиции. Максимальное наказание по этой статье – 15 суток административного ареста.