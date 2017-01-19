В России предлагают отказаться от праворульных автомобилей

Фото: ТАСС/YAY

В России предлагают отказаться от эксплуатации праворульных автомобилей. Голосование за такую петицию проходит на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Авторы документа отмечают, что вождение автомобиля с правосторонним расположением руля создает повышенную опасность ДТП.

"Большое количество ДТП происходит с участием автомобилей с правым расположением руля. Это следствие недостаточной обзорности дорожной ситуации водителем. Поэтому необходимо запретить эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля на дорогах РФ", – говорится в тексте петиции.

Авторы инициативы предлагают сделать исключение только для иностранцев, которые въезжают на территорию России на таких автомобилях. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков отметил, что инициатива заслуживает обсуждения.

"Если петиция наберет необходимые 100 тысяч голосов, мы ее рассмотрим. Этот вопрос необходимо обсудить с экспертным сообществом, собрать статистику по ДТП с праворульными и леворульными машинами. Добавлю, что ранее этот вопрос уже поднимался. Возможно, сейчас стоит снова обратить на него внимание", – сказал он.

Начальник управления правового регулирования ГИБДД России Юрий Шакиров считает, что для регулирования этого вопроса не нужно вносить изменения в ПДД. "Правила дорожного движения менять не нужно. Если будет принято решение запретить такие автомобили – то это можно будет сделать через регламент безопасности колесных транспортных средств, но не через ПДД", – пояснил он.

Ранее депутаты Госдумы уже обсуждали вопросы использования автомобилей с правым расположением руля на дорогах России. Кроме того, парламентарии планировали отменить схему временного ввоза автомобилей в страну по генеральной доверенности. Предполагалось, что эта мера защитит как внутренний рынок страны, так и потребителей. Поскольку автомобили, поступающие на территорию России в обход таможенных процедур, могут угрожать жизни и здоровью водителя и его пассажиров. И несут в себе не только экологическую угрозу, но и угрозу безопасности дорожного движения. Помимо этого, с 1 января 2017 года для всех ввозимых в Россию иномарок стало обязательным требование по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. Чтобы получить паспорт технического средства, автопроизводителям для каждой модели необходимо провести три краш-теста: лобовой удар, боковой удар и опрокидывание. Поэтому эксперты отмечают, из-за данного нововведения ожидается рост цен на автомобили в размере от десяти до сорока тысяч рублей. Большая часть компаний уже прошла необходимую сертификацию.

Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев отмечает, что переучиваться на праворульную машину водитель должен самостоятельно.

"На сегодняшний день учебная езда на автомобилях с правым расположением руля запрещена. Поэтому ни в одной автошколе не учат вождению таких машин: ни в рамках основной программы, ни в качестве спецкурса. Более того, на Дальнем Востоке достаточно много школ закрылось после того, как у них изъяли учебные машины с правым рулем. Поэтому, если автолюбитель решил пересесть на такое авто, ему придется привыкать и переучиваться самостоятельно", – сказал он.

Праворульные автомобили не соответствуют требованиям действующего законодательства, считает член совета Союза предприятий технического осмотра Виктор Арманов.

"Важно учитывать, что у таких машин фары настроены по-другому, они светят в другую сторону. А именно – в глаза водителю встречной машины. Это совершенно недопустимо. И по действующему техническому регламенту Таможенного союза, такие машины просто не смогут пройти техосмотр. Переоборудовать машину можно, но это сопряжено с затратами и большим количеством согласований. Поэтому, фактически, не имеет смысла. Тем более, что большинство праворульных машин в нашей стране довольно старые", – пояснил собеседник m24.ru.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин уверен, что решить проблему машин с правым расположением руля можно экономическими методами.

"На праворульных "японцах" ездит весь Дальний Восток и половина Сибири. Но там никто не делает этого из принципа – просто эти машины выгоднее. И, конечно, бороться с ними надо – но не законодательными запретами. Нет смысла вызывать недовольство всего региона, лучше использовать экономические рычаги воздействия. Если сделать левосторонние машины более доступными, придумать какую-то выгодную программу обмена праворульных на леворульные, автомобилисты охотно согласятся. Но победить правый руль в нашей стране можно только экономикой, а не запретами", – заключил эксперт.