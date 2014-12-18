Сегодня в СМИ: аннулирование прав и ажиотажный спрос на жилье

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ГИБДД может аннулировать права, полученные в "серых" автошколах

Госавтоинспекция может аннулировать права водителей, которые обучались в непрошедших проверку автошколах, пишет "Коммерсантъ".

Как отметил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД Александр Лыткин, если у образовательной организации нет необходимых документов для обучения кандидатов в водители, полученные выпускниками права признаются незаконными.

"Серыми" автошколами признали те, которые не согласовали с Госавтоинспекцией учебные программы и материально-учебную базу.

ЦБ и правительство установят валютный контроль за госкомпаниями

Центробанк и правительство России установят валютный контроль за государственными компаниями, сообщает "Коммерсантъ".

Предположительно, будет введен полуофициальный контроль над выручкой крупнейших экспортеров и давление на государственные АО с требованием снизить корпоративные валютные резервы.

Подробности, как ожидается, обнародует Владимир Путин на пресс-конференции.

Родственники осужденных будут получать SMS из колонии

Родственникам осужденных будут присылать SMS-сообщения из колонии с информацией о поведении заключенного, сообщает "Российская газета".

Если осужденного привлекли к административной ответственности, то его родственников попросят оказать "воспитательное воздействие".

Эксперимент пройдет в пяти колониях, две из которых находятся в Красноярском крае.

Банки начали повышать ставки по рублевым вкладам

Некоторые кредитные учреждения начали повышать процентные ставки по вкладам, сообщает РБК.

Так, Московский кредитный банк ввел ставку в 20% годовых, а доход по одному из вкладов "Альфа-банка" составляет 21,98%.

При этом другие банки пока "следят за ситуацией на рынке".

Виктор Садовничий будет ректором МГУ в шестой раз

Виктора Садовничего переназначат ректором МГУ в шестой раз, пишет РБК.

Новый срок станет для 75-летнего Садовничего последним. Издание отмечает, что ректора МГУ назначает президент.

Российские банки перестали кредитовать под залог ценных бумаг

Банки России перестали кредитовать друг друга - ставки по операциям кредитования под залог ценных бумаг резко выросли, сообщает РБК.

Ставки выросли до 30–35% годовых, но занять даже под такой процент практически невозможно. Крупные игроки сокращают лимиты, и выдают деньги узкому кругу компаний.

Девелоперы отмечают ажиотажный спрос на квартиры в Москве

В столице растет спрос на квартиры – горожане вкладываются в недвижимость, выходя из рублевых накоплений, сообщает газета "Ведомости".

Количество обращений увеличилось в два-три раза. Некоторые застройщики отмечают, что у их офисов скапливаются очереди, причем клиенты стараются выйти на сделку "максимально быстро".