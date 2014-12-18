Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежая пресса

18 декабря 2014, 10:52

Сегодня в СМИ: аннулирование прав и ажиотажный спрос на жилье

ГИБДД банки квартиры водительские права свежая пресса

Фото: M24.ru

ГИБДД может аннулировать права, полученные в "серых" автошколах

Госавтоинспекция может аннулировать права водителей, которые обучались в непрошедших проверку автошколах, пишет "Коммерсантъ".

Как отметил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД Александр Лыткин, если у образовательной организации нет необходимых документов для обучения кандидатов в водители, полученные выпускниками права признаются незаконными.

"Серыми" автошколами признали те, которые не согласовали с Госавтоинспекцией учебные программы и материально-учебную базу.

ЦБ и правительство установят валютный контроль за госкомпаниями

Центробанк и правительство России установят валютный контроль за государственными компаниями, сообщает "Коммерсантъ".

Предположительно, будет введен полуофициальный контроль над выручкой крупнейших экспортеров и давление на государственные АО с требованием снизить корпоративные валютные резервы.

Подробности, как ожидается, обнародует Владимир Путин на пресс-конференции.

Родственники осужденных будут получать SMS из колонии

Родственникам осужденных будут присылать SMS-сообщения из колонии с информацией о поведении заключенного, сообщает "Российская газета".

Если осужденного привлекли к административной ответственности, то его родственников попросят оказать "воспитательное воздействие".

Эксперимент пройдет в пяти колониях, две из которых находятся в Красноярском крае.

Банки начали повышать ставки по рублевым вкладам

Некоторые кредитные учреждения начали повышать процентные ставки по вкладам, сообщает РБК.

Так, Московский кредитный банк ввел ставку в 20% годовых, а доход по одному из вкладов "Альфа-банка" составляет 21,98%.

При этом другие банки пока "следят за ситуацией на рынке".

Виктор Садовничий будет ректором МГУ в шестой раз

Виктора Садовничего переназначат ректором МГУ в шестой раз, пишет РБК.

Новый срок станет для 75-летнего Садовничего последним. Издание отмечает, что ректора МГУ назначает президент.

Российские банки перестали кредитовать под залог ценных бумаг

Банки России перестали кредитовать друг друга - ставки по операциям кредитования под залог ценных бумаг резко выросли, сообщает РБК.

Ставки выросли до 30–35% годовых, но занять даже под такой процент практически невозможно. Крупные игроки сокращают лимиты, и выдают деньги узкому кругу компаний.

Девелоперы отмечают ажиотажный спрос на квартиры в Москве

В столице растет спрос на квартиры – горожане вкладываются в недвижимость, выходя из рублевых накоплений, сообщает газета "Ведомости".

Количество обращений увеличилось в два-три раза. Некоторые застройщики отмечают, что у их офисов скапливаются очереди, причем клиенты стараются выйти на сделку "максимально быстро".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать