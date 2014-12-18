Сегодня в СМИ: аннулирование прав и ажиотажный спрос на жилье

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ГИБДД может аннулировать права, полученные в "серых" автошколах
Госавтоинспекция может аннулировать права водителей, которые обучались в непрошедших проверку автошколах, пишет "Коммерсантъ".
Как отметил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД Александр Лыткин, если у образовательной организации нет необходимых документов для обучения кандидатов в водители, полученные выпускниками права признаются незаконными.
"Серыми" автошколами признали те, которые не согласовали с Госавтоинспекцией учебные программы и материально-учебную базу.
ЦБ и правительство установят валютный контроль за госкомпаниями
Центробанк и правительство России установят валютный контроль за государственными компаниями, сообщает "Коммерсантъ".
Предположительно, будет введен полуофициальный контроль над выручкой крупнейших экспортеров и давление на государственные АО с требованием снизить корпоративные валютные резервы.
Подробности, как ожидается, обнародует Владимир Путин на пресс-конференции.
Родственники осужденных будут получать SMS из колонии
Родственникам осужденных будут присылать SMS-сообщения из колонии с информацией о поведении заключенного, сообщает "Российская газета".
Если осужденного привлекли к административной ответственности, то его родственников попросят оказать "воспитательное воздействие".
Эксперимент пройдет в пяти колониях, две из которых находятся в Красноярском крае.
Банки начали повышать ставки по рублевым вкладам
Некоторые кредитные учреждения начали повышать процентные ставки по вкладам, сообщает РБК.
Так, Московский кредитный банк ввел ставку в 20% годовых, а доход по одному из вкладов "Альфа-банка" составляет 21,98%.
При этом другие банки пока "следят за ситуацией на рынке".
Виктор Садовничий будет ректором МГУ в шестой раз
Виктора Садовничего переназначат ректором МГУ в шестой раз, пишет РБК.
Новый срок станет для 75-летнего Садовничего последним. Издание отмечает, что ректора МГУ назначает президент.
Российские банки перестали кредитовать под залог ценных бумаг
Банки России перестали кредитовать друг друга - ставки по операциям кредитования под залог ценных бумаг резко выросли, сообщает РБК.
Ставки выросли до 30–35% годовых, но занять даже под такой процент практически невозможно. Крупные игроки сокращают лимиты, и выдают деньги узкому кругу компаний.
Девелоперы отмечают ажиотажный спрос на квартиры в Москве
В столице растет спрос на квартиры – горожане вкладываются в недвижимость, выходя из рублевых накоплений, сообщает газета "Ведомости".
Количество обращений увеличилось в два-три раза. Некоторые застройщики отмечают, что у их офисов скапливаются очереди, причем клиенты стараются выйти на сделку "максимально быстро".