ГИБДД запретили снимать номера с машин за нарушение тонировки

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума запретила инспекторам ГИБДД снимать номера с автомобилей при неправильной тонировке или за езду без страховки. Вместе с тем ужесточилось наказание за попытки скрыть номер от камеры. Соответствующие поправки нижняя палата парламента внесла в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сотрудники автоинспекции могли снять госномера при таких нарушениях, как неправильная тонировка, езда с просроченным полисом ОСАГО или без прав, а также при незаконной установке спецсигналов. Однако год назад МВД разрешило делать копии номеров в частных фирмах без согласования с Госавтоинспекцией, в результате чего наказание потеряло какой-либо смысл.

Однако наряду с послаблениями водителей ждут и новые санкции. Сейчас автовладельца могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав, если номера не распознаются камерой, закрашены или чем-либо закрыты. Теперь незаконными признали еще и устройства, закрывающие номера по команде водителя.

"Мосгорсправка": Штрафы для водителей

Накануне Госдума также приняла закон об отмене административного ареста для водителей-неплательщиков за нарушения, зафиксированные камерами дорожного слежения. Депутаты объяснили свое решение "особенностями применения процедур",в частности, тем, что многие получают уведомления о штрафах не вовремя. Таких, по статистике, около 20 процентов.

Штрафы за превышение скорости фиксируются в основном камерами фотовидеофиксации и приходят владельцу автомобиля. В то же время информация о штрафах поступает в личный кабинет собственника авто на портале госуслуг. Однако он может и не знать о штрафе, поскольку, по закону, не обязан регистрироваться на сайте.

Ранее M24.ru сообщало, что автомобилистам, вовремя не оплатившим штрафы за парковку в запрещенных местах грозит дополнительное административное наказание, в том числе арест или принудительные работы.

Как проверить штрафы за нарушение ПДД на портале госуслуг

Нарушителей могли приговорить к штрафу, вдвое превышающему сумму задолженности, обязательным работам до 50 часов или административному аресту на срок до пятнадцати суток. За уклонение от административного наказания также была предусмотрена ответственность.

Напомним, что штраф за нарушение правил парковки составляет 3 тысячи рублей. Кодекс об административных правонарушениях позволяет обжаловать постановление о штрафе в течение 10 дней. Если оспорить наказание не удалось, и водитель в течение 60 дней не оплатил штраф, материалы поступают судебным приставам.

"Мосгорсправка": Как обжаловать штрафы за парковку

Специалист "Национальной юридической службы" Владимир Александров отметил, что неплательщиков дорожных штрафов довольно часто арестовывают. По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что автовладелец, которого задержали вечером в пятницу, может просидеть в КПЗ до открытия суда, где будет решаться вопрос о его аресте.

Уточнить информацию об имеющихся штрафах и оплатить их можно с помощью нескольких мобильных приложений. Столичное правительство выпустило для таких целей бесплатные приложения "Транспорт Москвы" и "Парковки Москвы". Также пользователям гаджетов доступны приложения сторонних разработчиков, позволяющий в онлайн-режиме отслеживать и оплачивать штрафы ГИБДД.