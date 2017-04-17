Пьяный подросток на автомобиле разбил 11 машин во Владивостоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Нетрезвый подросток во Владивостоке повредил более 11 автомобилей, катаясь на машине родителей, сообщается на сайте Госавтоинспекции Приморского края.

Вечером в воскресенье, 16 апреля, 16-ти летний юноша выкрал ключи от авто у родителей и в районе дома номер 29 по улице Анны Щетининой повредил более 10 припаркованных авто.

В результате инцидента пострадавших нет. Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб.

Местные СМИ сообщают, что было повреждено не менее 30 автомобилей.