Госавтоинспекция заинтересовалась видео с ездой по пешеходной улице у Кремля

Фото: Скриншот видео YouTube

Госавтоинспекция проводит проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором неизвестные на автомобиле проехались по пешеходной Никольской улице в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность автовладельца, а также выясняют все обстоятельства совершенного правонарушения.

Ранее на Youtube появилось видео, снятое из салона автомобиля, едущего в пешеходном потоке по Никольской улице. На кадрах видно, как недовольные люди расходятся перед машиной. Кроме того, один из пешеходов специально не стал пропускать машину и пригрозил нарушителям кулаком.

Точной даты, когда была сделана запись, нет. Однако на кадрах видны уличные инсталляции, установленные в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартовал в столице 15 декабря.