Сотрудники ГИБДД отпустили пьяного водителя на дорогом автомобиле

"Московский патруль": Сотрудники ГИБДД отпустили пьяного водителя

В интернет-сообществе столичных автомобилистов стремительно набирает популярность ролик активистов одного из общественных объединений. Они уверяют, что сняли, как сотрудники столичной ГИБДД отпускают пьяного водителя на дорогом внедорожнике с иностранными номерами, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам авторов ролика, столичные инспекторы проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. В какой-то момент подозрение вызвал серебристый Porsche с чешскими номерами. Заметив, что водитель не очень хорошо держится на ногах, - инспекторы предложили ему пройти тест на алкоголь.

После того, как водитель подписал протокол, инспекторы пригласили его побеседовать. Называли Антоном и что-то, вполне мирно, обсуждали. Затем мужчину отпустили, и он направился к своей машине. "Независимые наблюдатели" забеспокоились: а вдруг уедет?!

Но водитель Porsche сел за руль своего автомобиля, спокойно выжал педаль газа и уехал. Инспекторы проводили беглеца прощальным взглядом.

Один из полицейских все же сел в служебную машину и поехал вслед за нарушителем. Догнал и попросил припарковаться на другой стороне дороги, проехав через сплошную линию. Водитель послушался.

Но главный герой этой истории все же решил уехать. Антон просто сдал назад, едва не задавив человека.

Очевидец этого происшествия надеется, что инспекторы ДПС, ставшие героями видеоролика, будут найдены. По информации телеканала "Москва 24", служебная проверка уже началась.