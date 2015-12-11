Внедорожник врезался в маршрутку на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, на улице Люблинская внедорожник Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси. Пострадали два человека в маршрутке и один – в автомобиле.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины произошедшего.

Кроме того, в результате ДТП на юге столицы пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"На пересечении Пролетарского проспекта и улицы Москворечье произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии три человека пострадали, один из них – ребенок", – рассказал собеседник агентства.

Напомним, минувшей ночью на 11 километре МКАД произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель KIA сбил двух человек, ремонтировавших на обочине грузовик.

Один человек от полученных травм скончался на месте, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.