В Подмосковье пропал автоинспектор

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье полицейские ищут пропавшего две недели назад автоинспектора. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

25 июня инспектор уехал утром на работу в Дмитров и не вернулся. На следующий день родственники обнаружили его личный автомобиль с пробитым передним колесом в поселке Темпы Талдомского района.

На вид пропавшему автоинспектору 46–48 лет. Из других примет: высокого роста, среднего телосложения, глаза серые, волосы прямые, светло-русые, имеется лысина.

По информации правоохранителей, полицейский был одет в спортивные брюки темно-синего цвета, футболку и кроссовки такого же оттенка. С собой у него может быть черная поясная сумка.