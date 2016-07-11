Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля 2016, 16:50

Безопасность

В Подмосковье пропал автоинспектор

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье полицейские ищут пропавшего две недели назад автоинспектора. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

25 июня инспектор уехал утром на работу в Дмитров и не вернулся. На следующий день родственники обнаружили его личный автомобиль с пробитым передним колесом в поселке Темпы Талдомского района.

На вид пропавшему автоинспектору 46–48 лет. Из других примет: высокого роста, среднего телосложения, глаза серые, волосы прямые, светло-русые, имеется лысина.

По информации правоохранителей, полицейский был одет в спортивные брюки темно-синего цвета, футболку и кроссовки такого же оттенка. С собой у него может быть черная поясная сумка.

ГИБДД инспекторы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика