Столичная полиция поймала 4 тысячи нарушителей на дорогах за одну ночь

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московские полицейские в ночь на субботу поймали и привлекли к ответственности почти 4 тысячи водителей, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

С 20.00 пятницы до 04.00 субботы в столице по указанию начальника столичного главка МВД Анатолия Якунина прошла операция "Невод" по пресечение нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Полицейские досмотрели почти 28 тысяч транспортных средств на предмет перевозки запрещенных предметов и веществ. В результате было изъято "25 единиц травматического и пневматического оружия, 3 единицы огнестрельного оружия, а также наркотические вещества".

"За время проведения мероприятия сотрудники полиции раскрыли 88 преступлений и задержали 6 граждан, находящихся в розыске. К административной ответственности привлечены почти четыре тысячи водителей", - говорится в сообщении.

Так, 2,17 тысячи водителей привлечены за управление автомобилем с неисправностями (например, у более чем 2 тысяч машин был превышен уровень тонировки на стеклах).

Больше 800 граждан были наказаны за невыполнение требований сигналов светофора, 417 - за управление транспортным средством без документов, 165 - за управление транспортом в состоянии опьянения, 110 - за выезд на встречную полосу движения, 299 - за превышение установленной скорости. Были также обнаружены поддельные номера и водительские права, найдены четыре транспортных средства с неправомерными изменениями в конструкции и 28 находившихся в розыске машин. На спецстоянку были помещены 190 машин.