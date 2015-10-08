Возврат денег за авиабилеты и рост цен на фрукты и овощи

Фото: m24.ru

Туристы поменяли Европу на Египет и Великий Устюг

Количество забронированных новогодних туров уменьшилось в этом году на 40 процентов по сравнению с уровнем годичной давности, а по европейским направлениям – в 2-2,5 раза, сообщают "Ведомости".

Основной причиной снижения раннего бронирования называют нестабильность курса рубля: люди стали менее уверены в завтрашнем дне, в уровне своих будущих доходов. В последние 11 месяцев раннее бронирование в целом сократилось почти на 80 процентов. Если раньше многие бронировали туры еще летом, то в этом году большинство потенциальных туристов еще только присматриваются к ценам и раздумывают.

Пассажирам "Трансаэро" придется долго ждать денег за авиабилеты

У пассажиров "Трансаэро" и Международных авиалиний Украины (МАУ) возникли трудности с возвратом денег за билеты на отмененные рейсы, особенно если они куплены через агентства, пишет "Коммерсант". Хотя на сайтах авиакомпаний и Росавиации опубликованы разъяснения, некоторые посредники утверждают, что информации об отмене рейсов и инструкций по возврату денег не получали, или взыскивают с пассажиров собственные штрафы.

Порядок возврата билетов, купленных через сайт "Трансаэро", описывается просто – нужно направить заявление с данными на адрес электронной почты компании. Но деньги клиенты увидят не скоро. В связи с огромным количеством обращений срок рассмотрения каждой заявки увеличен.

Страховщики вернут деньги за полисы, навязанные вместе с ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) ввел "период охлаждения" по добровольным полисам, купленным вместе с ОСАГО, передает "Коммерсант". В течение пяти дней после заключения договора страховщики вернут деньги передумавшему клиенту – при условии, что с ним за это время не произошло страхового события. Изначально ЦБ предлагал установить "период охлаждения" в размере 14 дней, но согласился с версией РСА. Юристы опасаются, что страховщики найдут массу способов, чтобы заставить потребителя отказаться от идеи вернуть свои деньги.

Город против федерального регулирования нестационарной розницы

Столичные власти раскритиковали поправки Минпромторга по регулированию нестационарной розницы, обязывающие предоставлять торговцам, у которых забрали землю, аналогичные участки взамен, сообщает "Коммерсант". Такой подход чиновники мэрии считают вмешательством в деятельность органов местного самоуправления и нарушением их конституционных прав. За последние четыре года власти Москвы вдвое сократили число ларьков и киосков.

МАМИ меняет старую Москву на Новую

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) хочет привлечь инвестора для строительства в ТиНАО кампуса на 473 тысяч квадратных метров с учебными помещениями и жильем для студентов и преподавателей, пишет "Коммерсант". В обмен партнер получит 11 зданий вуза в столице и часть будущего кампуса. Затраты на строительство могут достигнуть 600 млн долларов, а стоимость активов, которые получит инвестор, – лишь около 450 млн долларов, предупреждают консультанты.

Россияне перестали совершать панические покупки и снова понесли деньги в банки

Россияне вернули на депозиты деньги, которые в панике забирали в прошлом году, передают "Ведомости". За полгода приток новых вкладов в банки превысил 4,5 процента. Причем заметнее всего росли вклады-"миллионники". К концу декабря депозиты населения могут подобраться к отметке в 22 триллиона рублей, ожидают в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

На 40 процентов подорожают фрукты к новогоднему столу

Мандарины, апельсины, бананы, ананасы – фрукты, которые россияне привыкли видеть на новогоднем столе, к концу декабря подорожают на 40 процентов, пишет "Российская газета". Но такого сильного роста цен, как после прошлогоднего скачка доллара, ждать не стоит, уверяют эксперты.

В ГИБДД выстроилась очередь для получения номеров с выдающейся серией

Уникальная ситуация развивается в Москве, передает "Российская газета". В регистрационное подразделение ГИБДД очередь начала выстраиваться еще задолго до открытия. А причиной тому послужило то, что в этом подразделении выдают номера "В ххх ОР", что читается, как "вор". Оказывается, число любителей странных буквенных сочетаний номера, а также повторяющихся цифр на дорогах страны не иссякает. И вот конкретный пример: как только в зеленоградском подразделении выдали номер с соответствующим сочетанием букв, как тут же опустели все остальные регистрационные подразделения столицы. Народ кинулся за получением этих "пижонских" номеров.