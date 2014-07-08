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Происшествия

08 июля 2014, 06:46

Полиция со стрельбой преследовала иномарку в ЮВАО

ГИБДД ДПС стрельба криминал уголовные дела задержания полицейские иномарки погони

Автомобильная погоня со стрельбой произошла ночью в Москве

Минувшей ночью жители нескольких районов столицы стали свидетелями погони со стрельбой на дорогах юго-востока города, когда полицейские пытались настичь нарушителей, информирует телеканал "Москва 24".

На пересечении МКАД с Каширским шоссе водитель иномарки Opel Astra не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и прибавил скорости. Настичь его полицейским удалось в районе Некрасовка только после того, как сотрудники дорожной полиции применили табельное оружие. Несколько пуль попали в кузов автомобиля. Чтобы заковать в наручники двоих мужчин, которые были в иномарке, пришлось применить силу.

Уточняется, что после осмотра автомобиля выяснилось, что ни у водителя, ни у пассажира не было никаких документов на это транспортное средство, а номерные знаки у Opel Astra были от другой машины.

Отмечается, что было заведено уголовное дело.

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