Столичные сотрудники ГИБДД стали вежливее к водителям

Московские инспекторы ГИБДД стали вежливее, чем год назад

Сотрудники ГИБДД Москвы лучше подготовлены к общению с водителями, чем год назад. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

"У сотрудников ГИБДД четко поставлена речь. Они могут внятно объяснить причину остановки и права водителя. Некоторое хамство все-таки есть, но я так понимаю, что это ответ на хамство со стороны водителей", - рассказал Канаев.

Федерация автовладельцев приняла участие в субботнем рейде по выявлению нетрезвых водителей. Им пришлось выступить в качестве сторонних наблюдателей - они следили за работой инспекторов ГИБДД.

"Мы в субботу проводили рейд, причем проводили его отдельно, хотели проверить сотрудников ГИБДД. Мы увидели, что количество пьяных людей действительно очень большое", - отметил Канаев.

По его словам, множество людей позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Чаще всего нарушители садятся за руль сразу после выхода из ресторанов и клубов. Поэтому проверять водителей на трезвость нужно не раз в месяц, а каждые выходные.

Напомним, сотрудники ГИБДД провели несколько "сплошных" проверок водителей на трезвость в марте. В частности, на территории Юго-Западного, Юго-Восточного и Южного округов, а также на Калужском и Киевском шоссе за сутки было задержано 117 пьяных водителей.