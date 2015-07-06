Инвалидам могут разрешить самостоятельно готовиться к экзаменам в ГИБДД

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Госдуму поступил законопроект, разрешающий инвалидам самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов для получения водительских прав. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о людях, которым требуется установка ручного управления в машине. Им могут разрешить самостоятельно готовиться к сдаче на права категорий "А" и "В". Как отмечается в документе, сейчас эта категория граждан не может сдавать экзамены в ГИБДД экстерном.

Вступившие в силу в ноябре 2013 года поправки лишили граждан возможности самостоятельно готовиться к экзаменам в ГИБДД.

"В эту категорию также попали и инвалиды, многие из которых не состоянии обучаться в автошколах по программам профессионального обучения, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Принятие данного проекта федерального закона позволит восстановить правовую норму, допускающую самостоятельную подготовку инвалидов".

По словам авторов законопроекта, в России нет ни одной специализированной автошколы для инвалидов, а также отделения ГИБДД, приспособленного для сдачи экзаменов этой категорией граждан.

Документ был внесен в Госдуму депутатом "Единой России" Владимиром Крупенниковым.

Какие категории водительских прав есть в России

Отметим, стоимость обучения в автошколах Москвы этой весной выросла по сравнению с концом прошлого года более чем на четверть. В апреле 2015 года курсы вождения в столице стоили на 27 процентов дороже, чем в декабре 2014 года.

Осенью прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому для получения водительского удостоверения необходимо пройти обучение в автошколе. Кроме того, ужесточились требования к экзаменаторам, автошколам и местам проведения экзаменов.

Например, у автошколы должен быть участок площадью 0,24 гектара, а обучать будущих водителей можно только по программам, разработанным Минобрнауки.

Для получения прав нужно сдать три экзамена: теоретический и два практических. Те, кто не смог сдать один из экзаменов с третьего раза, теперь имеют право пройти повторную проверку не ранее чем через 30 дней. Также новые правила увеличили срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев.

При этом заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал госуслуг.