Конец бумажных прав: С 5 ноября отменены временные водительские удостоверения

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

С 5 ноября в России вступило в силу постановление о новых правилах получения водительских прав. Одним из важных новшеств стала отмена временных водительских удостоверенений. Теперь в случае утери удостоверения в ГИБДД будут сразу оформлять новое, а если водителя поймают за вождением в нетрезвом виде или при выезде на встречную полосу, права останутся у него на руках до решения суда.

Ранее "времянка" выдавалась на два месяца. На документе не было фотографии, так что для его подтверждения требовался паспорт или военный билет. Кроме того, с "времянкой" нельзя было выехать за границу. В остальном временные права действовали так же, как и обычное водительское удостоверение.

Ранее M24.ru сообщало, что 11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Автошколы проверят на соответствие ее требованиям, в частности, наличие базы для обучения программам новых категорий, например, вождения скутеров и мопедов, отдельные категории прав для управления которыми ввели в прошлом году. Ранее, хотя официально права и требовались, за их отсутствие не штрафовали, так как не существовало программ обучения вождению этих транспортных средств.

Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции о том, что их материальная база соответствует требованиям. К примеру, автошколы должны иметь автодром площадью не менее 2400 квадратных метров.

Заявление об экзаменах и выдаче прав теперь можно подать через портал Госуслуг. Экзамены - теоретический и два практических - можно пройти любых в отделениях ГИБДД, вне зависимости от прописки. Согласно новым правилам, оценка, полученная на теоретическом экзамене, отныне действует не три, а шесть месяцев.

Также новые правила исключают самоподготовку водителей. Теперь, чтобы получить права, обязательно нужно пройти обучение в автошколе. Также появилась возможность сдать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, с соответствующей отметкой в правах. Водительское удостоверение теперь можно получить в любом городе России независимо от прописки.