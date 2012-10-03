"Новые Известия": В России могут запретить использовать антирадары

Инспекторы ГИБДД призывают автолюбителей отказаться от антирадаров и следить за скоростным режимом на дорогах

Автомобилистам могут запретить пользоваться антирадарами. С такой инициативой в правительство обратилась Госинспекция одного из российских регионов.



В ведомстве уверены, что недорогие антирадары стоимостью 2-3 тысячи рублей "расслабляют водителей", которые начинают превышать скорость на участках дорог, где нет контроля дорожных полицейских.



Однако в России подобный запрет не имеет ничего общего с заботой о водителях. Автоинспекторы стремятся лишь наказать автомобилиста, а не предотвратить нарушение, отмечает газета "Новые Известия".

Добавим, что использование антирадаров законодательно запрещено во многих европейских странах.