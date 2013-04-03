Водителям могут разрешить поворот направо на красный сигнал светофора

Госавтоинспекция может разрешить водителям поворот направо при красном сигнале светофора на некоторых участках дорог. Об этом рассказал начальник ГИБДД России Виктор Нилов.
Он добавил, что вопрос уже обсудили с федеральными властями, теперь осталось издать документ и закрепить нововведение официально.
Условий для проезда на красный свет всего два: пропускать пешеходов и не создавать помех другим водителям, которые едут на зеленый. Эксперты говорят, что такая организация дорожного движения и пробки сократит, и бензин сэкономит. Сейчас поворот направо может быть разрешен с помощью отдельной секции светофора.
Поворачивать направо на красный свет придумали американцы 80 лет назад.