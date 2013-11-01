Часть функций по приему экзаменов по вождению передадут автошколам

Часть функций по приему водительских экзаменов передадут автошколам

ГИБДД впервые передает часть полномочий по приему водительских экзаменов в автошколы. Это следует из проекта постановления правительства России, которое вступает в силу с 5 ноября 2014 года.

Как сообщила в эфире радиостанции "Москва FM" президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, наличие площадки или автодрома – одно из главных условий для получения разрешения на проведения экзаменов. Речь идет только о некоторой части экзаменов. Никто сейчас не говорит о том, что в автошколам полностью передадут все экзамены, добавила она.

В настоящее время в России существует около 30 автошкол, которые имеют необходимое оборудование. Стоимость подобного оснащения оценивается примерно в 4-5 миллионов рублей. К этим школам ГИБДД будет предъявлять наиболее жесткие требования.

Два раза в год школы будут проходить проверку на количество сдавших экзамены. Если обнаружится, что 30 процентов теоретических и 20 процентов практических экзаменов откажется провальными, то автошколу лишат возможности проводить у себя экзамены на полгода, а ее ученикам придется сдавать все экзамены на общих основаниях.