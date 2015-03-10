Franz Ferdinand и Sparks опубликовали первое совместное видео

FFS. Фото: facebook.com/FFSMUSICOFFICIAL

Совместный проект Franz Ferdinand и Sparks, который на прошлой неделе получил название FFS, выложил в сеть первое видео-превью. Также стали известны даты первых концертов – они пройдут в берлинской Lollapalooza 12 и 13 сентября.

Видео минималистично настолько, насколько возможно – в нем присутствуют лишь музыканты на белом фоне. Выйдет первая пластинка на небезызвестном лейбле Domino (Arctic Monkeys, Jon Hopkins, Panda Bear).

Идея объединения появилась у обеих групп еще лет 10 назад, но только сейчас дошло до ее реализации.

