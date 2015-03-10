Franz Ferdinand и Sparks опубликовали первое совместное видео

FFS. Фото: facebook.com/FFSMUSICOFFICIAL
Совместный проект Franz Ferdinand и Sparks, который на прошлой неделе получил название FFS, выложил в сеть первое видео-превью. Также стали известны даты первых концертов – они пройдут в берлинской Lollapalooza 12 и 13 сентября.
Видео минималистично настолько, насколько возможно – в нем присутствуют лишь музыканты на белом фоне. Выйдет первая пластинка на небезызвестном лейбле Domino (Arctic Monkeys, Jon Hopkins, Panda Bear).
Идея объединения появилась у обеих групп еще лет 10 назад, но только сейчас дошло до ее реализации.
Примечательно, что коллектив записал саундтрек к фильму Тима Бертона "Алиса в стране чудес". Это была композиция на стихи The Lobster Quadrille ("Кадриль лобстеров") из книги Льюиса Кэрролла. Самые известные песни группы Take Me Out и This Fire попали в плей-листы компьютерных игр от EA Sports.
Sparks – американская группа, основанная в 1970 году. На протяжении 41 года неизменными участниками коллектива были братья Маэлы, Рон и Расселл. Группа исполняла экспериментальный поп-рок с элементами психоделии, прото-панка и впоследствии диско и клубной электроники. Семь синглов Sparks входили в UK Top 40.