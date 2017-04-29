Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вступила в предвыборный союз с движением "Вставай, Франция", передает ТАСС.
Кандидат в президенты Франции заявила, что в случае победы на выборах 7 мая сделает Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром в своем правительстве.
"В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции", – заявила Ле Пен.
Первый турПосле подсчета всех бюллетеней первого тура выборов Эммануэль Макрон одержал победу с результатом в 23,75 процента голосов, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента.
О том, чего ждать от президентской гонки во Франции рассказал политолог Дмитрий Дробницкий в эфире телеканала "Москва Доверие".