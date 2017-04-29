Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2017, 15:27

В мире

Марин Ле Пен вступила в предвыборный союз

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вступила в предвыборный союз с движением "Вставай, Франция", передает ТАСС.

Кандидат в президенты Франции заявила, что в случае победы на выборах 7 мая сделает Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром в своем правительстве.

"В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции", – заявила Ле Пен.

Первый тур

После подсчета всех бюллетеней первого тура выборов Эммануэль Макрон одержал победу с результатом в 23,75 процента голосов, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента.

О том, чего ждать от президентской гонки во Франции рассказал политолог Дмитрий Дробницкий в эфире телеканала "Москва Доверие".

Франция президентские выборы Марин Ле Пен жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика