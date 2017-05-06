Фото: Zuma/TASS/Panoramic
Второй тур выборов президента начался на заморских территориях Франции. Первые избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне, где проживают около пяти тысяч избирателей.
Затем участки начнут работать в Гвиане, французской части Антильских островов и Полинезии. Вечером голосование начнется на тихоокеанских островах Уоллис и Футуна и в Новой Каледонии.
В самой Франции второй тур выборов пройдет 7 мая.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.