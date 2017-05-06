Форма поиска по сайту

06 мая 2017, 18:13

Второй тур выборов президента начался на заморских территориях Франции

Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Второй тур выборов президента начался на заморских территориях Франции. Первые избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне, где проживают около пяти тысяч избирателей.

Затем участки начнут работать в Гвиане, французской части Антильских островов и Полинезии. Вечером голосование начнется на тихоокеанских островах Уоллис и Футуна и в Новой Каледонии.

В самой Франции второй тур выборов пройдет 7 мая.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

