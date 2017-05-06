Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Второй тур выборов президента начался на заморских территориях Франции. Первые избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне, где проживают около пяти тысяч избирателей.

Затем участки начнут работать в Гвиане, французской части Антильских островов и Полинезии. Вечером голосование начнется на тихоокеанских островах Уоллис и Футуна и в Новой Каледонии.

В самой Франции второй тур выборов пройдет 7 мая.