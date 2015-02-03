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3 февраля, 14:56

У стен Кремля устроят гонки на электромобилях

Формула Е авто

Фото: fiaformulae.com

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула Е" пройдет в центре Москвы около стен Кремля, сообщат "Р-Спорт".

Москва примет этап чемпионата мира "Формулы Е" 6 июня 2015 года. "Формула Е" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами, был создан в 2012 году, а дебютный сезон стартовал в 2014-м и завершится в текущем году. Чемпионат мира "Формулы Е" проходит под эгидой Международной федерации автоспорта (FIA), а российский этап станет 9-м по счету - предпоследним в чемпионате.

"Проделано очень много работы, чтобы организовать все. Мы проработали городскую трассу, но она еще должна пройти утверждение в FIA, но уверен, что она будет великолепной. Намного проще проводить на специальных трассах, но мы хотим быть ближе к людям. Трасса будет находиться в самом потрясающем месте - около Кремля. Миллионы увидят эту гонку по телевизору", - заявил директор чемпионата Алехандро Агаг.

Стоит отметить, что среди участников чемпионата такие известные гонщики, как Хайме Альгерсуари, Ник Хайдфельд, Ярно Трулли, Шарль Пик, Бруно Сенна, Себастьен Буэми, Жером д"Амброзио и Жан-Эрик Вернь.

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