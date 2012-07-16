Состоялась церемония открытия трассы Moscow Racewaу

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В Московской области 15 июля прошла официальная церемония открытия трассы Moscow Raceway. Об этом сообщается на официальном сайте автодрома.

В тот же день состоялись автогонки WSR в категориях Formula Renault 2.0, Formula Renault 3.5 и Кубок Megane. Посмотреть их пришли 85 тысяч зрителей. На соревнованиях в числе прочих выступил российский пилот команды «Формулы-1» Catherham Виталий Петров.

Moscow Raceway расположена в Волоколамском районе Московской области в 97 километрах от столицы. Строительство трассы началось в 2008 году, ее создание обошлось в 4,5 миллиарда рублей.