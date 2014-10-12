Первую гонку "Формулы-1" в России выиграл Хэмилтон

Фото: M24.ru

В Сочи завершилось Гран-при России "Формулы-1". Это первая гонка самого престижного мирового автомобильного чемпионата на территории России.

Победу в соревновании одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который после первого же поворота захватил лидерство и удерживал его на протяжении всей гонки. Вторым финишировал его напарник Нико Росберг. Тройку замкнул Валттери Боттас из Williams.

Что касается россиянина Даниила Квята, стартовавшего с пятой позиции, то он завершил гонку на 14-й строчке.

Уже на старте гонщик потерял три позиции, неудачно вписавшись в первый поворот. В дальнейшем Квят не только не сумел отыграть упущенное на старте, но и опустился на несколько позиций. В итоге россиянин оказался за пределами очковой зоны.

Благодаря дублю Хэмилтона и Росберга Mercedes досрочно выиграл Кубок Конструкторов в этом сезоне.