Торговая сеть "Дикси" станет спонсором команды "Формулы-1"

Фото: M24.ru

Торговая сеть "Дикси", одна из крупнейших российских розничных компаний, станет официальным партнером команды Infiniti Red Bull Racing. Таким образом, на Гран-при Сочи, логотип "Дикси" будет размещен на форме пилотов Red Bull, сообщает "РБК".

Соглашение о партнерстве будет действовать только в течение одной гонки. Российский этап Гран-при, в течение которого "Дикси" будет считаться спонсором Red Bull, пройдет с 10 по 12 октября в Сочи.

"Конюшня" Red Bull - вторая после Ferrari по бюджету команда в самой престижной гоночной серии. Он составляет примерно 266 миллионов долларов в год (у Ferrari - 336 миллионов). В настоящее время пилотами команды являются четырехкратный чемпион F1 Себастьян Феттель и его напарник Даниэль Риккардо.

"Дикси" станет вторым российским спонсором в "Формуле-1". Первым является "Лаборатория Касперского", которая с 2010 года сотрудничает с Ferrari.

Отметим, что в настоящее время в России насчитывается чуть меньше двух тысяч магазинов, принадлежащих "Дикси". Первый магазин сети был открыт в Москве в 1999 году.