"Чайковский" Серебренникова не для широкого проката – Фонд кино

Кирилл Серебренников Фото: ИТАР-ТАСС

Новый фильм Кирилла Серебренникова о Чайковском может быть снят за счет иностранных инвестиций. Об этом режиссер театра и кино объявил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Серебренников заявил, что намерен вернуть Министерству культуры уже выделенные на его фильм деньги – 30 миллионов рублей, что составляет 1/8 часть от всего бюджета картины.

Дополнительное финансирование Серебренников надеялся получить от Фонда кино, однако на очной защите кинопроектов, состоявшейся 13 сентября, проекту отказали по причине отсутствия "зрительского потенциала".

"Мы будем искать деньги на фильм про главного национального композитора, Петра Ильича Чайковского, за границей нашей Родины. <…> в том, что этот фильм в нашей стране не нужен, есть некая печальная ирония: Петр Ильич в последние годы жизни был намного более востребован в Европе и Америке, чем в России, где его "заклятый друг" Ларош писал "кислые" рецензии на каждую премьеру и где "культурная общественность" увлеченно жила сплетнями про его личную жизнь", – пишет Кирилл Серебренников на своей страничке.

Представители Фонда кино, в свою очередь, ссылаются на задачи, поставленные перед ведомством Министерством культуры.

"Решение принимают две структуры, первая – это сценарная рабочая группа, вторая – это экспертный совет", – комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента Фонда кино Десислава Медкова. При этом, по словам Медковой, сценарная рабочая группа оценивает качество сценария проекта, а экспертный совет имеет компетенцию оценки проекта в комплексе, в том числе с главным акцентом на прокатный потенциал картины.

"На этапе рассмотрения проекта сценарной группой фильм получил высокую оценку и был рекомендован для дальнейшей работы. Дальше картина пошла на экспертный совет, который рассматривает проекты с точки зрения прокатного потенциала. Министерством культуры нам поставлена задача – повысить долю российского кино на рынке. На основании этого основного критерия и еще ряда других было принято решение, что картина не является приоритетной для финансирования в этом году", – рассказала Медкова M24.ru. Она также добавила, что если бы экспертов попросили поддержать потенциальных победителей кинофестивалей, вероятно, результат был бы другим.

Напомним, в этом году Фонд Кино готов выделить социальную и экономическую поддержку 35 фильмам. Среди них есть практически готовые картины – "Вий" (режиссер Олег Степченко), проекты, которые только начали реализовываться – "Декоратор" (режиссер Антон Борматов, сценарист Борис Акунин), и фильмы, работа над которыми в самом разгаре – "Иерей-Сан" (режиссер Егор Баранов, сценарист Иван Охлобыстин).

В список картин, которые будет финансировать Фонд кино, попали и детские фильмы: "12 месяцев. Новая сказка", "Волки и овцы", "Легенда о желтом драконе".

Ханукаева Раиса