На "Флаконе" стартовал конкурс профессиональных кофеваров

"Афиша": В Москве пройдет Russian Barista Marathon

На дизайн-заводе "Флакон" стартовал 26 марта Russian Barista Marathon. В течение трех дней лучшие отечественные кофевары будут соревноваться друг с другом в рамках российского этапа чемпионата мира среди бариста. Зрителей ждут показательные выступления конкурсантов, а также знакомство с новыми способами заваривания кофе.

В рамках Russian Barista Marathon кофеварам предстоит приготовить капучино, эспрессо и собственные – авторские – напитки. Также бариста выступят и в специальных дисциплинах соревнования. Так, они продемонстрируют навыки рисования на латте, умение точно различать вкусовые оттенки кофе и знакомые им способы заваривания напитков альтернативными способами. Предстоит конкурсантам приготовить и алкогольные коктейли на основе кофе.

Стоимость трехдневного абонемента на Russian Barista Marathon - 300 рублей.