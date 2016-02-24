Фото: facebook.com

Facebook ввел пять альтернатив лайку для выражения эмоций. При помощи новых иконок можно не только сказать, что вам нравится какой-либо пост, но так же поставить оценку "супер", "ха-ха", "ух ты!", "возмутительно" или выразить сочувствие.

Чтобы воспользоваться новыми смайлами, в приложении нужно зажать кнопку "Мне нравится!", а в веб-версии навести курсор и подождать.

В сентябре прошлого года глава компании Марк Цукерберг обещал пользователям Facebook разнообразить возможности оценки публикаций. Тестирование эмоций началось в октябре 2015 года в испанской и ирландской версиях Facebook.

Сегодня эта опция стала доступна всем пользователям соцсети. Кнопка "Не нравится", которую пользователи обсуждают уже давно, так и не появилась. Руководство Facebook категорически отказалось вводить негативные оценки, чтобы избежать агрессии.

По случаю Дня святого Валентина сеть Facebook временно вводила специальную кнопку в виде красного сердечка, пронзенного стрелой, а также возможность отправить виртуальную поздравительную открытку.