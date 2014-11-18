LinkedIn придется побороться за аудиторию с новым сервисом Facebook

Фото: М24.ru/Игорь Иванко

LinkedIn нужно придумывать новую стратегию, чтобы конкурировать с сервисом Facebook - интернет-проектом для делового общения Facebook at Work, считает медиаэксперт, главный редактор информационного агентства "Молния" Антон Коробков-Землянский.

Как ранее писало издание The Financial Times, Facebook разрабатывает сеть для делового общения. Там можно будет обмениваться сообщениями, прикреплять к переписке документы и формировать групповые чаты. При этом у пользователей Facebook at Work не будет возможности выкладывать фото и видео и делиться информацией, не связанной с работой.

Таким образом, проект станет конкурентом других ресурсов для профессионального общения и хранения деловой информации - LinkedIn и Google Drive.

Как отметил в беседе с M24.ru Коробков-Землянский, это не первый сервис с ограниченным функционалом, разработанный Facebook. Недавно появился Messenger - приложение для отправки сообщений с мобильного телефона. "Вообще, это целая тенденция - разработка разных приложений и сервисов на базе одной большой соцсети", - сказал он.

"У пользователя нет необходимости регистрироваться на десятках разных сайтов, эта мода осталась в начале 2000-х. В качестве примера можно привести не только Facebook, но и Foursquare, который постепенно перевел функцию чекинов в Swarm", - отметил Коробков-Землянский.

Касательно основного конкурента нового проекта - сети LinkedIn - эксперт сказал, что потенциальная аудитория проекта Цукерберга насчитывает миллиарды пользователей, "так что LinkedIn нужно придумывать новую стратегию, чтобы не исчезнуть в тени Facebook".

При этом Коробков-Землянский дает хорошие шансы Facebook at Work в России. "Цукерберг постарается использовать маркетинговые мощности и возможности трафика своей соцсети, чтобы продвинуть новый ресурс. Скорее всего, огромные красочные баннеры будут уговаривать перейти на новый сайт, а отдельная регистрация пользователям FB будет не нужна", - сказал он.