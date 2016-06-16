"Пророк" из Faceebook предсказал смерть Мохаммеда Али и Дональда Трампа

Фото: facebook.com/Pablo Reyes

Пользователь социальной сети Facebook Пабло Рейес изобразил из себя "пророка", предсказав даты смерти Принса, Мохаммеда Али и Дональда Трампа, сообщает "Вечерняя Москва".

Предприимчивый мужчина воспользовался возможностью менять даты публикаций. Таким образом, свежее сообщение с "пророчеством" оказалось написанным еще в декабре прошлого года.

По словам Рейеса, президентом США станет соперница Трампа по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, а саму страну ожидает самый массовый расстрел в истории Штатов.

Ранее сообщалось, что в американском городе Орландо в ночном клубе погибли 50 человек. Они стали жертвами стрельбы в одном из местных ночных клубов. Еще несколько десятков человек получили ранения. Среди пострадавших есть полицейские.

Известно, что в заведение ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь по посетителям из автоматической винтовки. Затем стрелок взял в заложники несколько человек. Здание клуба окружил спецназ. Когда выяснилось что атаку совершил одиночка, было принято решение идти на штурм. Преступник был ликвидирован. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт. Следователи выясняют мотивы стрелка.