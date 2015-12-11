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Культура

11 декабря 2015, 12:22

Майкл Дуглас опубликовал очередное трогательное фото со своим отцом

Facebook дни рождения Майкл Дуглас кино актеры

Фото : facebook.com/MichaelDouglasOfficial/ Michael Jacobs/MJP

Совместное фото Кэтрин Зеты-Джонс, Кирка и Майкла Дугласов, сделанное на торжестве по случаю 99-летия актера, снова набирает просмотры в Facebook. Очередной трогательный снимок, на котором Майкл Дуглас, его отец и супруга задувают свечку на праздничном торте, актер выложил на своей странице в соцсети.

В подписи к фото он пожелал счастливого сотого года жизни своему отцу и поблагодарил мачеху за чудесный праздник. Предыдущая публикация актера с поздравлением за 14 часов собрала более семисот тысяч лайков и почти 40 тысяч комментариев.

Кирк Дуглас – американский актер, один из последних ныне живущих звезд "золотой эры" Голливуда. Был награжден премией "Оскар" за вклад в развитие кинематографа в 1996 году, а также является обладателем премии"Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в байопике "Жажда жизни". Всемирную славу актеру принесло участие в картине "Тропы Славы" (1957) и роль Спартака в одноименной картине 1960 года режиссера Стенли Кубрика. Кирк Дуглас регулярно обновляет свой блог на Myspace, за что признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

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