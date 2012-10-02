Марк Цукерберг подарил толстовку Виктору Садовничему

Фото: ИТАР-ТАСС

Встречу основателя Facebook Марка Цукерберга со студентами Московского государственного университета посетил ректор вуза Виктор Садовничий. Глава МГУ и знаменитый гость обменялись памятными подарками. Цукерберг подарил Садовничему толстовку с логотипом социальной сети, а ректор, в свою очередь, преподнес ему сувенир с изображением главного корпуса вуза.

Встреча Цукерберга со студентами МГУ прошла в актовом зале Фундаментальной библиотеки университета вечером 2 октября. Марк рассказал об идее создания самой популярной в мире социальной сети, поделился секретами успеха и ответил на вопросы гостей мероприятия.

Отметим, что это не первый памятный подарок главы самой известной социальной сети за время его визита в российскую столицу. Накануне на встрече с Дмитрием Медведевым Цукерберг подарил ему майку с адресом страницы премьер-министра в социальной сети. Не остался без подарка и ведущий Иван Ургант. Во время вечернего телешоу основатель Facebook подарил ему толстовку с логотипом.