Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2012, 18:28

Технологии

Марк Цукерберг подарил толстовку Виктору Садовничему

Фото: ИТАР-ТАСС

Встречу основателя Facebook Марка Цукерберга со студентами Московского государственного университета посетил ректор вуза Виктор Садовничий. Глава МГУ и знаменитый гость обменялись памятными подарками. Цукерберг подарил Садовничему толстовку с логотипом социальной сети, а ректор, в свою очередь, преподнес ему сувенир с изображением главного корпуса вуза.

Встреча Цукерберга со студентами МГУ прошла в актовом зале Фундаментальной библиотеки университета вечером 2 октября. Марк рассказал об идее создания самой популярной в мире социальной сети, поделился секретами успеха и ответил на вопросы гостей мероприятия.

Отметим, что это не первый памятный подарок главы самой известной социальной сети за время его визита в российскую столицу. Накануне на встрече с Дмитрием Медведевым Цукерберг подарил ему майку с адресом страницы премьер-министра в социальной сети. Не остался без подарка и ведущий Иван Ургант. Во время вечернего телешоу основатель Facebook подарил ему толстовку с логотипом.

Facebook Виктор Садовничий Марк Цукерберг МГУ им. М. В. Ломоносова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика