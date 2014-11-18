Кадровые решения в российском футболе не коснутся тренера сборной – Мутко

Фабио Капелло. Фото: M24.ru

Кадровые решения, которые могут быть приняты в российском футболе, не коснутся главного тренера сборной России Фабио Капелло, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Это не вопрос оргвыводов по тренеру. Надо менять некий подход, требуются некие реформы в российском футболе. У нас сегодня очень ограниченный выбор профессиональных спортсменов, у нас много играет легионеров. У нас достаточно высокие заработные платы. Мало мотивации игры за сборную", - приводит слова Мутко Р-Спорт.

Ранее министр отмечал, что неблагоприятные тенденции и результаты выступления сборных команд России говорят о том, что российский футбол в последнее время регрессирует.

"Сегодня мы отброшены к 2005 году, когда все пришлось начинать практически с нуля. И это на фоне неблагоприятных тенденций в развитии российского футбола в целом, слабых выступлений наших молодежной и юношеских сборных. Совершенно очевидно, что мы в последнее время идем назад, регрессируем", - сказал Мутко в интервью "Спорт-экспрессу".

Он добавил, что по уровню футбола Россия сравнялась с европейскими середняками и даже начинает им уступать.

Напомним, 15 ноября сборная России потерпела поражение в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года с командой Австрии. Встреча, которая прошла в Вене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.