В России появится программа для реабилитации наркозависимых

Фото: ИТАР-ТАСС

ФСКН и Минздрав разрабатывают программу для реабилитации наркозависимых, которая должна заработать уже в 2016 году. Эта программа будет направлена на декриминализацию преступлений по распространению наркотиков в стране и на подрыв причин наркомании, заявил на заседании Общественного совета Госнаркоконтроля директор ведомства Виктор Иванов.

Иванов отметил, что в России на данный момент насчитывается более 8 миллионов наркозависимых людей, и при этом всего 500 реабилитационных центров на 1730 койко-мест. И более того, по его словам, эти центры пока никак не субсидируются государством. "После утверждения программы президентом на ее реализацию ежегодно будет выделяться из российского бюджета 20 миллиардов рублей. И уже действующие реабилитационные центры, получившие сертификат, смогут еще эффективнее лечить наркозависимых граждан", - сказал директор ФСКН.

Он напомнил, что Россию захлестнула волна "лекарственно-аптечной наркомании". "Аптечные сети ежегодно реализуют 10 тонн кодеина, это очень агрессивный опиат, в полтора раза агрессивнее героина, - заявил Иванов. - Аптечная наркомафия стала конкурировать с поставками героина из Афганистана. А в последнее время стала пользоваться популярностью так сказать "дискотечная розница". Это когда сами потребители распространяют наркотики, в том числе и на улице".

По данным Госнаркоконтроля, ежедневно в России сбывается и потребляется порядка 30 миллионов доз наркотиков, а ежегодно эта цифра составляет свыше 100 миллиардов доз. Все наркоманы идут на контакты с преступниками, чтобы добыть дозу.

При этом Иванов отметил, что половина всех преступлений в России совершают именно наркопотребители. "Чтобы получить дозу или деньги на нее, наркоманы вырывают мобильные телефоны, дамские сумочки. В 2012 году наркоманы совершили 300 тысяч краж, было также зафиксировано около 150 тысяч фактов сбыта наркотиков, 100 тысяч разбоев и грабежей и 200 тысяч административных правонарушений. Поэтому наркопотребителями необходимо заниматься", - сказал глава ФСКН.

Он обратил внимание, что наркопреступность имеет латентный характер, поэтому множество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, остается вне поля зрения правоохранителей.

"За последние 10 лет мы посадили 1,1 миллиона граждан за продажу наркотиков. С этим контингентом надо работать, как это делается в Европе и США", – пояснил Иванов.

Он напомнил, что, например, во Франции и Швеции наркозависимому преступнику, пойманному на сбыте, предоставляется право выбора – садиться в тюрьму или отправиться по решению суда в реабилитационный центр, где он будет обязан пройти курс лечения.

"Поскольку наркозависимый преступник не может сам себе помочь, ему должно помочь общество. И я надеюсь, что в весеннюю сессию Госдума примет законопроект на эту тему", – отметил Иванов.

Сейчас наркоманы сами не обращаются за помощью ни в соцслужбы, ни в больницы. "Они не занимаются ни своим лечением от наркомании, ни своим здоровьем. Только маленькая толика наркопотребителей обращается в наркологическую службу. По последним данным, в наркологической службе зарегистрировано 600 тысяч человек, понятно, что эта цифра ничтожно мала", - сказал глава ФСКН.

Он подчеркнул, что реабилитационная программа "позволит в корне изменить ситуацию". "Если мы сможем помочь 150 тысяч потребителям наркотиков, то сможем предотвратить 450 миллионов преступлений. Это простая математика", - пояснил Иванов.

Кроме этого, Иванов отметил, что наркоманам необходимо помогать и устраивать их на работу после прохождения курса реабилитации. "Нужно возрождать здоровый образ жизни и давать возможность бывшим наркоманам интегрироваться в общество, а не отворачиваться от них", - резюмировал он.

Екатерина Карачева