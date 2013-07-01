ФСКН подключит к борьбе с наркоманией частные центры реабилитации

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) намерена подключить к борьбе с наркоманией частные реабилитационные центры. На эти цели ведомство просит 180 миллиардов рублей.

В минувшую пятницу, 28 июня, на заседании Государственного антинаркотического комитета была одобрена программа "Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ".

В настоящее время государство фактически не контролирует эту сферу - в 2011 году в России насчитывалось всего три государственных центра, девять реабилитационных отделений при психиатрических и наркологических клиниках и 78 наркодиспансеров. Все эти заведения суммарно предоставляют 1730 мест при 7-8 миллионах наркозависимых, пишет "Коммерсантъ".

Между тем эксперты опасаются, что огромные средства могут не дойти до адресатов, а планы создания базы участников программы приведут к нарушению принципа врачебной тайны.

Согласно плану ФСКН,и 133 миллиарда поступят из федерального бюджета, почти 30 миллиардов - деньги регионов, около 20 миллиардов - средства из внебюджетных источников.

На бюджетный деньги смогут рассчитывать около 500 учреждений, деньги будут доходить до наркоманов в виде сертификатов. Для начала наркоман должен будет подписать контракт с центром, сертифицированным ФСКН, и госорганом, ответственным за патронат. Подписавшиеся будут внесены в информационные базы, доступ к которым получат полиция и гражданские ведомства.

Психические и поведенческие расстройства, которые возникают в результате употребления наркотиков, планируется включить в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Наркомания, таким образом, будет соседствовать с чумой, холерой и сибирской язвой. По закону "Об охране здоровья граждан" это дает право раскрывать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина.

Программа ФСКН уже согласована со всеми заинтересованными ведомствами и в ближайшее время поступит на согласование в администрацию президента.

