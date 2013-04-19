Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 12:57

Безопасность

"Ъ": Тюрьмы в России планируют строить в ипотеку

Фото: Москва 24

Федеральная служба исполнения наказаний предлагает строить тюрьмы в ипотеку на средства предпринимателей. Проблему нехватки денег там собираются решить с помощью бизнеса.

Такое решение они предложили в ответ на высказывания правозащитников о будущем заключенных, пишет газета "Коммерсантъ".

В свою очередь правозащитники предлагают отказаться от старого варианта реформы уголовно-исполнительной системы, одобренного Владимиром Путиным при прежнем руководстве ФСИН.

Они готовы представить свой вариант реформы, в котором, в частности, предлагают ввести альтернативный вид наказания - пробацию, при котором осужденный без лишения свободы находится во время испытательного срока, установленного судом, под надзором специальных органов.

Во ФСИН отказываться от реформы в ее нынешнем виде не собираются.

