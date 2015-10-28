Экс-председателю комитета по печати Миронову предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Экс-председателю комитета России по печати Борису Миронову, который также является одним из основателей "Российской газеты", предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности.

Об этом стало известно после проведенного допроса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его сына, адвоката Ивана Миронова.

"Моему отцу предъявлены обвинения по экстремистской статье. В основу обвинения легло решение Замоскворецкого суда Москвы о запрете его книги "Русские. Последний рубеж" от февраля 2014 года", – сказал Иван Миронов.

Он также отметил, что мера пресечения в отношении его отца пока не избиралась.

Ранее Иван Миронов сообщал, что вызов на допрос мог быть связан с тем, что он добился отстранения от дела руководителя следственной группы Рустема Шайдуллина, который угрожал подзащитному Ивана Миронова – националисту Александру Поткину.

Напомним, в сентябре текущего года Басманная межрайонная прокуратура Москвы пресекла распространение через интернет-магазин Ozon книги "Русские. Последний рубеж", признанной экстремистской.

Экстремистскими признавались судом и ряд других публикаций Миронова. Сам публицист в 2008 году был признан виновным в разжигании межнациональной розни и освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.