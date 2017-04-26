ИГ ведет переговоры об объединении с другими группировками – ФСБ

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ФСБ располагает данными о переговорах запрещенной в России террористической организации ИГ с другими группировками с целью объединения, передает ТАСС.

По словам главы ведомства Александра Бортникова, боевики меняют свою тактику, занимаются переброской войск в Афганистан, Йемен и вглубь Африки.

"Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети. Кроме того, поступают данные о переговорах ИГ с другими группировками относительно возможного объединения", – отметил Бортников.

Глава ФСБ заявил, что к таким последствиям приводят разноплановые подходы стран, борющихся с международным терроризмом. Бортников обратился к международному сообществу с очередным призывом выработать единую стратегию в борьбе с этой угрозой и назвал ООН лучшей площадкой для проведения этой работы.