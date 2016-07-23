ФСБ проверит все уголовные расследования замначальника ГСУ СК Никандров

Фото: ТАСС/Алексей Щербак

ФСБ России затребовала все уголовные дела, которые расследовал первый замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров, сообщает ТАСС.

Таким образом, следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

19 июля ФСБ провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Всего под стражу были взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова заявил, что не знает о связи своего клиента с СКР.