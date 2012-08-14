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Новости культурного мира

14 августа 2012, 18:19

ФСБ передала в музей клад, датируемый эпохой ранних славян

ФСБ Государственный исторический музей жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

ФСБ РФ передала в Государственный исторический музей уникальный клад из 150 предметов предположительно III века нашей эры, изъятый у "черных" копателей в Брянской области.

"Эта группа предметов стоит миллионы долларов, предположительно находки входили в состав клада, скрытого в III веке нашей эры и найденного на поселении, относящемся к киевской археологической культуре конца II-V веков нашей эры", - сообщил РИА Новости директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на церемонии передачи клада.

Как сообщили в ФСБ, клад был обнаружен в 2012 году, когда "черные" копатели проводили незаконные раскопки на территории археологических памятников Брянской области. Они хотели продать находку за 3 миллиона рублей.

В состав клада входят личные украшения, детали сбруи и снаряжения всадника. Основная его часть состоит из нескольких комплексов бронзовых украшений – головных венчиков, гривен, нагрудных цепей, браслетов и подвесок.

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