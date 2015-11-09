Петру Павленскому грозит до трех лет за поджог двери здания ФСБ

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В отношении художника Петра Павленского возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. В настоящее время решается вопрос о его задержании.

Павленского задержали накануне за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Инцидент произошел в ночь на понедельник, после поджога он и двое его спутников были задержаны. Позже оказалось, что двое задержанных являются журналистами, и их отпустили.

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре этого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а два года назад он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке.

Отметим, в качестве максимального наказания по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.