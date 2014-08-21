Сотрудникам ФМС хотят дать оружие и разрешить вести следствие

ФМС разработала законопроект, по которому сотрудникам службы разрешат носить оружие и разрешат вести следствие, пишет "Российская газета".

Однако стрелять миграционным инспекторам разрешат только в исключительных случаях – если есть угроза жизни и здоровью, если необходимо остановить автомобиль или отразить нападение животного.

Добавим, что список разрешенного оружия установит правительство России.

Также у миграционной службы появятся органы следствия и дознания, которые будут пресекать и расследовать преступления в своей сфере (сейчас этим занимается МВД). Кроме того, сотрудники ФМС получат право проводить личный досмотр.

Кроме того, законопроект дает право привлекать к внештатному сотрудничеству тех, кто желает содействовать органам иммиграционного контроля.

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