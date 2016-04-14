Путин рассказал о причинах создания Росгвардии

Владимир Путин. Фото: ТАСС/пресс-служба президента России/Михаил Климентьев

Владимир Путин рассказал в ходе "Прямой линии" о причинах создания Росгвардии – новой структурой на базе Внутренних войск МВД. Трансляцию можно увидеть на телеканале "Россия1".

По словам президента, главная причина создания заключается в необходимости поставить под жесткий контроль оборот огнестрельного оружия. Он добавил, что гвардия подчиняется президенту и по уровню полномочий фактически равна министерству.

"Это решение связано не просто с выделением Внутренних войск из состава МВД, а в том, что в этой структуре (Росгвардия) сосредоточено все, что связано с огнестрельным оружием - это и различного рода охрана, и курирование частных охранных структур и, собственно, Внутренние войска", – сказал Путин.

Президент выразил надежду, что после создания новой структуры можно повысить эффективность работы и снизить затраты на содержание различных служб.

Одновременно с созданием гвардии в состав МВД вошли ФСКН и ФМС. Вопреки ожиданиям, президент заверил, что массовых сокращений в миграционной и антинаркотической службах не будет. В то же время Путин сказал, что неизбежна "определенная оптимизация штатов".

Напомним, 5 апреля Путин подписал указ, по которому на базе Внутренних войск МВД создадут Национальную гвардию. Она будет заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью.

Тогда же президент объявил о том, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС) теперь будут подчиняться МВД.