Антимиграционные рейды надо проводить раз в квартал – ФМС

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Мероприятия вроде "Мигрант-2014" нужно проводить в столице не реже раза в квартал, сообщила на заседании Президиума правительства Москвы глава столичного управления ФМС Ольга Кириллова.

Начальник столичной полиции Анатолий Якунин в свою очередь отметил, что "в рамках операции из столицы были выдворены почти 2 тысячи иностранцев, задержаны 526 подозреваемых в преступлениях, было изъято четыре взрывных устройства и 2,5 килограмма наркотиков", передает корреспондент M24.ru. Также было наложено штрафов на сумму в 45 миллионов рублей.

"Есть предложение в конце года данную операцию повторить", — заключил руководитель ГУ МВД по Москве.

Напомним, операция "Мигрант-2014" проходила с 23 октября по 1 ноября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали более 50 тысяч человек. При этом преступность в Москве снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом. За время операции "Мигрант-2014" зарегистрировано 1,8 тысячи преступлений, из которых раскрыто 1,2 тысячи.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу по декриминализации территории города. Мэр попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности, нелегальных мигрантов и асоциальных граждан.