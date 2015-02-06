Экс-начальник Следственного комитета по Москве назначен замглавы ФМС

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Бывший глава Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко назначен заместителем руководителя Федеральной миграционной службы. Соответствующий документ на официальном портале правительства России.

Ранее M24.ru сообщало, что Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Яковенко от должности начальника главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве. В Следственном комитете пояснили, что он покинул должность "в связи с переходом на другую работу".

Вадим Яковенко с 1994 по 2006 год работал в прокуратуре, затем – в администрации президента, с 2010 года он – глава Следственного комитета при прокуратуре по Москве (с 2011 года Следственный комитет отделился от надзорного ведомства).

Отметим, что в настоящее время не известно, кто будет назначен новым главой Следственного комитета по Москве.