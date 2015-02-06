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Политика

6 февраля, 20:43

Экс-начальник Следственного комитета по Москве назначен замглавы ФМС

ФМС Следственный комитет власть Вадим Яковенко

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Бывший глава Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко назначен заместителем руководителя Федеральной миграционной службы. Соответствующий документ на официальном портале правительства России.

Ранее M24.ru сообщало, что Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Яковенко от должности начальника главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве. В Следственном комитете пояснили, что он покинул должность "в связи с переходом на другую работу".

Вадим Яковенко с 1994 по 2006 год работал в прокуратуре, затем – в администрации президента, с 2010 года он – глава Следственного комитета при прокуратуре по Москве (с 2011 года Следственный комитет отделился от надзорного ведомства).

Отметим, что в настоящее время не известно, кто будет назначен новым главой Следственного комитета по Москве.

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