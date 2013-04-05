На московских стройках обнаружили 700 иностранцев-нарушителей

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проверок московских строек 5 апреля было обнаружено 400 иностранных граждан с нарушением режима пребывания и около 300 иностранцев без разрешения на работу. В результате рейда, проведенного сотрудниками ФМС совместно с представителями общественных организаций, порядка 75 работодателей были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В частности, на стройке офисно-административного центра по адресу Можайский вал 8 было выявлено 110 иностранных граждан, 70 из которых находились и работали в России незаконно. Кроме того, на стройке торгового центра на территории рынка "Славянский мир" было обнаружено 20 иностранцев без разрешения на работу.

Также 20 человек без разрешений на работу было задержано на стройке в Троицком административном округе, у 10 из них вообще не было никаких документов.

Напомним, что в скором времени для помощи ФМС будет сформирована народная дружина, которая будет помогать представителям ведомства во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.