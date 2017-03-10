Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 10:59

Спорт

Мутко не прошел проверку ФИФА и лишен права избираться в совет организации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА, сообщает "Газета.ру". Теперь он не может баллотироваться в совет организации от УЕФА.

Анонимный источник The Associated Press сообщил, что такое решение приняли, потому что Виталий Мутко занимает пост вице-премьера России.

Издание отмечает, что отстранение Мутко от участия в выборах вызвано вмешательством государства в футбол. Отстранение не связано с изучением комитетом ФИФА по этике доклада Всемирного допингового агентства, в котором Мутко подозревают в причастности к сокрытию допинга в России.

Мутко может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, отмечает AP.

Виталий Мутко состоял в руководящем органе ФИФА c 2009 года. Выборы в совет ФИФА пройдут 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки. Четырех кандидатов изберут на четырехлетний срок.

