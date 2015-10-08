Блаттера и Платини отстранили от футбола на три месяца

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Главу ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини отстранили от футбола на три месяца. Это связано с очередным коррупционным скандалом в футбольном руководством, сообщает "Р-Спорт".

Выяснилось, что Блаттер перевел на счет Платини два миллиона швейцарских франков. При этом назначение платежа осталось неизвестным.

Срок отстранения может быть увеличен, но не более чем на 45 дней. Временно исполняющим обязанности президента ФИФА будет глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

Ранее, Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против Блаттера. Его подозревают в преступной халатности и хищении.

В штаб-квартире ФИФА и кабинете Блаттера прошли обыски.

Прокуратура подозревает, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов на невыгодных для ФИФА условиях.

Также Блаттера подозревают в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков (порядка 2,04 миллиона долларов) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счет ФИФА.

По данным властей Швейцарии, эти деньги были выплачены за работу, выполненную в период с января 1999 года по июнь 2002 года, а платеж был проведен в феврале 2011 года.