Стали известны имена кандидатов на пост главы ФБР

Здание ФБР с Вашингтоне. Фото: AP/Jacquelyn Martin
Стали известны имена пяти кандидатов на пост главы ФБР, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным СМИ, возглавить бюро может бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, бывший начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, конгрессмен Трей Гоуди и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. Отставка была продиктована рекомендацией генпрокурора США Джеффа Сешнса, основанием стала "утрата доверия".