Стали известны имена кандидатов на пост главы ФБР

По данным СМИ, возглавить бюро может бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, бывший начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, конгрессмен Трей Гоуди и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

