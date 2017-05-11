Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 09:38

В мире

Стали известны имена кандидатов на пост главы ФБР

Здание ФБР с Вашингтоне. Фото: AP/Jacquelyn Martin

Стали известны имена пяти кандидатов на пост главы ФБР, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным СМИ, возглавить бюро может бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, бывший начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, конгрессмен Трей Гоуди и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. Отставка была продиктована рекомендацией генпрокурора США Джеффа Сешнса, основанием стала "утрата доверия".

ФБР Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика