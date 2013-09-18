Похоронный бизнес в России начнут реформировать с Московской области

Фото: M24.ru

Рынок ритуальных услуг России ждут изменения. В первую очередь они коснутся Москвы и Московской области, где может быть введена аттестация похоронных бюро.

Это призвано очистить отрасль от недобросовестных игроков, на которых только в столице, по мнению чиновников, приходится более 50% годового объема услуг. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает объединить участников рынка в общероссийскую саморегулируемую организацию в сфере похоронного дела (ОСРО), пишет газета "Коммерсант".

Стать членом ОСРО могут некоммерческие организации и партнерства, не входящие в одну группу лиц. У организации должен быть компенсационный фонд. Среди других предложений ведомства: создание механизма частных кладбищ, запрет на повторное использование земли в целях захоронения и разграничение ритуальных услуг и услуг по уходу за кладбищами.

Предложения ФАС, которые были озвучены на закрытом совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, его участники не поддержали. Однако по итогам встречи было принято решение дать возможность Москве и Московской области реализовать пилотный проект по оказанию ритуальных услуг.

Сейчас для оказания ритуальных услуг не нужны разрешительные документы или лицензии. Это привело к появлению, например, на московском рынке, частных агентов, покупающих информацию о смертях у участковых и в больницах. Получив необходимые сведения, агент первым приходит в квартиру, где проживал умерший, и, представляясь сотрудником городской социальной службы или мэрии, навязывает родственникам услуги по захоронению по цене до трех раз выше рыночной (нижняя граница стоимости похорон от 40 тысяч рублей).

По оценкам экспертов, в Москве работают около 2 тысяч таких агентов. Ежегодно в Москве умирают 120 тысяч человек. Годовой объем рынка ритуальных услуг достигает 10 млрд рублей (25% занимает ГУП "Ритуал"), из них на теневой сектор (продажа услуг в моргах, продажа мест на кладбищах) приходится 4-6 млрд рублей.

